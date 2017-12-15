كاميلي: لم نحسم بديل سياو وقائمة الاختيارات تشمل 4 لاعبين

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنفس النواخذة الصعداء، بعد مرور 68 يوماً عن آخر فوز حققه الفريق أمام الوحدة في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، حيث نجح الفريق في العودة إلى نغمة الفوز، ليضع النواخذة قدماً في دور الثمانية من المسابقة، بعد عرض قوي توجه بالفوز على الشارقة بهدفين.

ولعب النواخذة بتشكيلة معظمها من البدلاء ليقترب الفريق من دخول التاريخ، والتأهل للمرة الأولى إلى دور الثمانية في المشاركة الرابعة للفريق.

وحمل اللقاء رقم 19 للنواخذة في المسابقة حدثاً طيباً للفريق، حيث رفع بفوزه على الشارقة، عدد حالات الفوز لتصبح 6 لقاءات مقابل 10 خسائر و3 تعادلات، وكذلك تقدم الفريق في جدول الترتيب، حيث يزاحم على مركز الصدارة بالتساوي مع الوصل بالرصيد نفسه من النقاط، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الفريق لهذه المرحلة في المسابقة.

وضرب البرازيلي كاميلي عصافير عدة بحجر واحد بعد نهاية اللقاء، فالفريق حقق فوزاً غالياً على الشارقة هو الأول له في تاريخ المواجهات بين الفريقين، حيث تساويا في عدد مرات الفوز، كما وقف بشكل جيد على مستوى البدلاء الذي تم الدفع بهم خلال اللقاء، وكذلك اطمأن على جاهزية بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، كما نجح في المحافظة على سجله خالياً من الخسائر على استاد الفجيرة هذا الموسم.