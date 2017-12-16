شباب الأهلي دبي ينهي صيامه في «شباك الصقور»

منير رحومة (دبي)
تأهل شباب الأهلي دبي إلى دور الثمانية بعد أن حقق أول انتصار له في مسابقة كأس الخليج العربي، بالفوز على الإمارات بثلاثية الكوري موون وحبيب الفردان والبديل سالمين خميس في الدقائق 35 و80 و87، ليحصد أول ثلاث نقاط، بعد تعادله في الجولات الثلاث الماضية. ورفعت فرقة الفرسان الثلاثة رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد فرقة الصقور عند النقطة الرابعة، متراجعاً إلى المركز الخامس.
جاء الشوط الأول مثيراً وحماسياً، في ظل رغبة الفريقين في انتزاع نتيجة إيجابية تدعم رصيدهما في سباق التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة. ولعب أصحاب الأرض بتشكيلة شهدت مشاركة بعض الوجوه الشابة أمثال وليد عمبر وراشد حسن، في محاولة من المدرب مهدي علي لبث روح جديدة في صفوف الفريق، وتنشيط الأداء الهجومي.
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في الشوط الثاني، أدخل المدرب التونسي نور الدين العبيدي خالد شماريخ ومروان محمد لتنشيط الأداء في خط الوسط، بينما أقحم مهدي علي ماجد حسن الذي عاد بعد غياب طويل عن الملاعب. وتحسن أداء الضيوف، وسيطروا على مجريات اللعب، وصنعوا العديد من الفرص، لكنهم افتقدوا الفاعلية في الخط الأمامي لتسجيل الأهداف. بينما ركز شباب الأهلي دبي على الكرات السريعة والهجمات الخاطفة، والتي أربكت دفاع المنافس وتسببت في رفع الفارق عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 80 من كرة ثابتة، والبديل سالمين خميس في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.