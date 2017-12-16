«النقل الجماعي» شبكة متكاملة.. وإقبال دون الطموحات

تحرير الأمير، محمد الأمين ( أبوظبي)

تتميز الدولة بشبكة نقل ومواصلات متكاملة، تربط جميع مدن الإمارات، وتناسب احتياجات المجتمع كافــة، ولكن وعلى الرغم من وجود انطباعات جيدة عن النقل العام ومستوى الخدمات التي يقدمها، فإن الإقبال عليه دون طموحات الجهات المعنية ويكاد يكون مقتصرا على شرائح من العمال الوافدين، ويرى الكثيرون من مستخدميه أن هناك بعض الفجوات تمنع من اعتماده كخيار أفضل للتنقل.

حسب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، يعد المؤشر الاستراتيجي لعدد رحلات النقل الجماعي في الدولة أحد أهم المؤشرات التي تضمنتها الأجندة الوطنية 2021، وتشير الإحصائيات السنوية للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى أن نسبة رحلات النقل الجماعي خلال الأعوام 2014- 2016، تراوحت ما بين 3.2% إلى 4.0%، علماً بان هذه النسبة ترتفع في بعض الإمارات مثل إمارتي دبي وأبوظبي إلى 10-15%.

وأظهر استطلاع للرأي طرحته «الاتحاد» على موقع «تويتر» سألت فيه عينة من مستخدمي الموقع عن أسباب انخفاض الإقبال على استخدام حافلات النقل العام بالدولة، أن 48% من المستطلعين اعتبروا أن طول فترة الرحلة السبب الرئيسي، في حين ارجعه 29% إلى الازدحام في المحطات​، و23% إلى عدم وجود مظلات.

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