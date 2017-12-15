«أويل برايس»: مستقبل قاتم لقطر على صعيد تصدير الغاز الطبيعي المُسال

دينا محمود (الاتحاد)

في نذير شؤم جديد للنظام القطري الذي تنهال عليه الانتكاسات السياسية والاقتصادية في الوقت الراهن من كل حدب وصوب، كشف موقع «أويل برايس»، المعني بشؤون الطاقة وأخبارها على الساحة الدولية، عن أن مستقبل منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، وعلى رأسهم قطر، «ليس وردياً على الإطلاق».

جاء ذلك في تقريرٍ تحليلي نشره الموقع بعنوان «مستقبل غامض للغاز الطبيعي»، وأشار فيه إلى أنه تبين أن معدلات استهلاك هذا المورد من موارد الطاقة جاءت «أقل بكثير مما كانت متوقعاً»، وذلك بالرغم من «زيادة الاستثمارات في مرافق تسييل الغاز الطبيعي، وكذلك بناء ناقلات جديدة للغاز المُسال».

وأكد التقرير، الذي أعده ستيوارت بيرنز، أن قطر ستواجه منافسةً شديدةً خلال السنوات القليلة المقبلة، من جانب دول أخرى في العالم، باتت على مشارف مزاحمتها على قمة البلدان المُصدرة للغاز الطبيعي المُسال، الذي تبلغ احتياطيات النظام القطري منه 14% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وأشار بيرنز في هذا الصدد إلى أن «الإنتاج الأميركي في ارتفاع، كما أن روسيا تُشغّل موارد جديدة (للغاز الطبيعي المُسال) في المناطق الشمالية منها، وتتطلع إلى تصدير المزيد من الكميات (من هذا الغاز)، فيما أدت مشروعات أقامتها أستراليا إلى خلق منافس كبير لقطر».