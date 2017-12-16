أزمة الموازنة القطرية تهدد إقامة مونديال 2022!

عمرو عبيد (القاهرة)
ألقت تقارير وزارة المالية القطرية الخاصة بموازنة دولتها بظلالها القاتمة على ملف كأس العالم المزمع إقامتها هناك بعد أربع سنوات، وأشار بيان الوزارة القطرية إلى توقع استمرار عجز الموازنة بما يوازي 7.7 مليار دولار، وهو ما يحدث للعام الثالث على التوالي بعدما ظل الاقتصاد القطري يحقق فائضاً في ميزانية الدولة على مدار سنوات طويلة، إلا أن سياسة الإنفاق العشوائي والغامض من جانب المؤسسات القطرية بجانب الأموال الغزيرة المرتبطة بكرة القدم وملف المونديال وأمور أخرى بعيدة عن الرياضة، أدت إلى هذا التراجع الواضح في الوضع المالي لقطر، وهو ما يزيد الحديث عن التخوف من إقامة تلك النسخة من كأس العالم هناك، ويفتح المجال أمام التقارير التي تؤكد عدم قدرة الدويلة على استضافة المونديال، وأنه سيتجه إلى إحدى الدول الأوروبية الجاهزة لاحتضان البطولة العالمية، وربما يضطر الاتحاد الدولي للقيام بذلك الأمر إذا تأزمت الأمور واقترب موعد إقامة كأس العالم دون أن تنتهي قطر من تجهيز كل ما هو مطلوب منها!
كل الشواهد تقود إلى كثير من القلق العالمي في الوسط الرياضي حول تلك النسخة من المونديال، التي حامت حولها الكثير من الشهبات سواء ما يتعلق بالفساد أو الرشوة المالية لحصول قطر على حق تنظيمها أو الوضع السياسي هناك، ما قد يخشى معه كثير من المشجعين الذهاب إلى هناك، بجانب أزمة العمال وتأخر الإنشاءات والتكلفة المنتظرة للانتهاء من كل الأمور المتعلقة بالبطولة في ظل ذلك الانكماش الاقتصادي الذي تتعرض له قطر منذ المقاطعة العربية.
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لكن المفاجأة الكبرى كانت في إعلان الجانب القطري عن تخفيض موازنة المونديال بما يقرب من 40% إلى 50% في أبريل الماضي، إلا أنه عاد الآن للحديث عن زيادة حجم الإنفاق فيما يتعلق بالبنية التحتية وإنشاءات المونديال، ولأن الحديث متضارب والأرقام غير واقعية أو حقيقية، فإن الأمر كله يثير الدهشة خاصة من جانب الفيفا الذي يهتم بنشر بعض التقارير التي تؤكد ثقته في تنفيذ قطر لكل وعودها بينما يكشف الواقع حقيقة مخالفة تماماً لما يروجه مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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