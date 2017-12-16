آلاف المتظاهرين في الأردن رفضاً لقرار ترامب

عمان (أ ف ب)

تظاهر الآلاف في الأردن أمس رفضاً لاعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، منددين بالقرار ومعبرين عن تضامنهم مع «انتفاضة القدس». وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان). ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «القدس ستبقى عربية» و«القدس لنا» و«كلنا فداء للأقصى». وهتف هؤلاء «يا انتفاضة مدي مدي، عالصهيوني دوسي وعدي» و«زنقا زنقا دار دار غير القدس ما نختار» و«يا شباب يا شباب أميركا رأس الإرهاب». وأحرق مشاركون علمي الولايات المتحدة وإسرائيل خلال التظاهرة، فيما رفعت أعلام أردنية وفلسطينية وصور عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إلى جانب صور للمسجد الأقصى. وتجمع مئات آخرون قرب سفارة واشنطن في عمان منددين بقرار ترامب ومطالبين بإغلاق السفارة وطرد السفير إضافة إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

وهتف هؤلاء «لا لخيار السلام، بدنا الرد يا قسام»، و«طال الليل وطفح الكيل يا انتفاضة شيلي شيل». كما هتفوا «لا سفارة صهيونية على أرض أردنية» و«يا يما اعطيني الدربيل بدي أهجم على إسرائيل» و«بدي أعمل عملية تهز الكرة الأرضية».