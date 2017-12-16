علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، وأصيب نحو 350 آخرين، في المواجهات المندلعة على حدود قطاع غزة والقدس ومحافظات الضفة الغربية في «جمعة القدس» التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد أمين عقل العدم (18عاماً) من بلدة بيت أولا غرب الخليل، والذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة باتجاه الشاب بدعوى حيازته سكيناً، كما منعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقله، حيث تمكن رجال الإسعاف من نقله سيراً على الأقدام وإسعافه.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب باسل مصطفى محمد إبراهيم 29 عاماً، في مجمع فلسطين الطبي، حيث وصل بإصابة حرجة بالصدر نتيجة المواجهات التي اندلعت في بلدة عناتا شمال القدس.