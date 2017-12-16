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طعن جندي إسرائيلي قرب رام الله

4 شهداء ومئات الجرحى بـ«جمعة القدس» في الضفة وغزة
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تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، وأصيب نحو 350 آخرين، في المواجهات المندلعة على حدود قطاع غزة والقدس ومحافظات الضفة الغربية في «جمعة القدس» التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد أمين عقل العدم (18عاماً) من بلدة بيت أولا غرب الخليل، والذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البيرة الشمالي بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة باتجاه الشاب بدعوى حيازته سكيناً، كما منعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقله، حيث تمكن رجال الإسعاف من نقله سيراً على الأقدام وإسعافه.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب باسل مصطفى محمد إبراهيم 29 عاماً، في مجمع فلسطين الطبي، حيث وصل بإصابة حرجة بالصدر نتيجة المواجهات التي اندلعت في بلدة عناتا شمال القدس.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب ياسر سكر من سكان حي الشجاعية برصاص الاحتلال، فيما استشهد الشاب إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة «مقعد» إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال المواجهات مع الاحتلال شرق غزة، فيما أصيب نحو 150 آخرين، بينهم 60 بالرصاص الحي، خمسة جراحهم خطيرة في إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على مئات الشبان المتظاهرين شرق حي الشجاعية شرق غزة. ... المزيد
     
 

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