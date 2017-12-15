الروهينجا يتخوفون من اتفاق العودة إلى ميانمار

كوكس بزار، بنجلاديش (أ ف ب)
ينتشر الجوع والبؤس والمرض في مخيمات اللاجئين الروهينجا الشاسعة في جنوب بنجلاديش، لكن قلة من هؤلاء المهاجرين يفكرون في العودة إلى ميانمار (بورما) المجاورة، وتنظر المنظمات الدولية وأقلية الروهينجا بحذر إلى اتفاق إعادة اللاجئين المبرم بين الحكومتين البنجلاديشية والميانمارية في الشهر الفائت، وسط تساؤلات بشأن تطبيقه وخلفيته في منطقة الاضطرابات.
وأكد محمد سيد، اللاجئ من الروهينجا «إنهم يبرمون اتفاقات لكنهم لن يحترموها»، مضيفاً «عند عودتنا سيعذبوننا ويقتلوننا من جديد».
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وصرح المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، في مطلع الشهر الجاري، أن روايات المجازر والاغتصابات الجماعية وإحراق القرى التي نقلها اللاجئون، قد تعتبر بمثابة «عناصر إبادة عرقية».
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