الأمم المتحدة: نصف اللاجئين السوريين بلبنان في فقر مدقع

بيروت (أ ف ب)
يعيش أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان في فقر مدقع، وهم حالياً «أكثر ضعفاً من أي وقت مضى»، وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس.
وأظهرت دراسة أجرتها الأمم المتحدة للعام 2017، أن «58 في المئة من الأسر تعيش في فقر مدقع»، أي بأقل من 2,87 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم «في زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي». ولا تتمكن تلك الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية.
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لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجود اللاجئين يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هؤلاء يصرفون المساعدات المالية التي يتلقونها في الأسواق المحلية.
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وأكدت أن «من دون تزويدهم بالدعم بشكل مستمر، ستكون حالتهم أكثر بؤساً، خاصة في فصل الشتاء مع تفاقم الصعوبات جراء قساوة أحوال الطقس».ومقابل ذلك، شهد العام 2017 تحسناً كبيراً على مستوى التعليم، وبلغت نسبة التحاق الأطفال بين السنوات الست والـ14 بالمدارس 70 في المئة مقارنة بـ 52 في المئة العام الماضي.