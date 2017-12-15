الأمم المتحدة: نصف اللاجئين السوريين بلبنان في فقر مدقع

بيروت (أ ف ب)

يعيش أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان في فقر مدقع، وهم حالياً «أكثر ضعفاً من أي وقت مضى»، وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس.

وأظهرت دراسة أجرتها الأمم المتحدة للعام 2017، أن «58 في المئة من الأسر تعيش في فقر مدقع»، أي بأقل من 2,87 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم «في زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي». ولا تتمكن تلك الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية.

وبلغت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر 76 في المئة، أي «بأقل من 3,84 دولار أميركي للشخص الواحد في اليوم»، ويؤوي لبنان، البلد الصغير ذو الإمكانات الضعيفة، نحو مليون ومئتي ألف لاجئ سوري يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بمعظمهم. ويُرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية.

لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجود اللاجئين يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هؤلاء يصرفون المساعدات المالية التي يتلقونها في الأسواق المحلية.

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار، إن «اللاجئين السوريين في لبنان بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد الحياة»، مضيفة أن «معظم الأسر ضعيفة وتعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي».

وأكدت أن «من دون تزويدهم بالدعم بشكل مستمر، ستكون حالتهم أكثر بؤساً، خاصة في فصل الشتاء مع تفاقم الصعوبات جراء قساوة أحوال الطقس».ومقابل ذلك، شهد العام 2017 تحسناً كبيراً على مستوى التعليم، وبلغت نسبة التحاق الأطفال بين السنوات الست والـ14 بالمدارس 70 في المئة مقارنة بـ 52 في المئة العام الماضي.