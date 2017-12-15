الأمم المتحدة: عمليات الإعدام في العراق مروعة

جنيف (رويترز)

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، أمس: «إن مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة «راعه» سجل إعدام 38 سجيناً في العراق، وذلك بعد يوم من تنفيذ عمليات الإعدام شنقاً في سجن بمدينة الناصرية جنوب البلاد»، وقالت المتحدثة ليز ثروسل في إفادة صحفية دورية في جنيف: «نشعر بصدمة وفزع شديدين من عمليات الإعدام الجماعية».

وأضافت أن لدى مكتب حقوق الإنسان «مخاوف هائلة» بشأن تطبيق العراق لعقوبة الإعدام، وأنه حث الحكومة العراقية مجدداً على وقف تطبيق هذه العقوبة.

وتابعت قائلة: «نظراً لما يشوب النظام القضائي العراقي من عيوب، يبدو أيضاً أن هناك شكوكاً كبيرة في وجود ضمانات لمحاكمة عادلة في الثمانية والثلاثين قضية، يعزز هذا احتمال إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحياة بشكل يصعب إصلاحه».

وقالت: «إن محكمة عراقية أدانت المتهمين، وجميعهم رجال، في جرائم ذات صلة بالإرهاب، وإنه ليس لديها معلومات عن أعمارهم أو جنسياتهم». وقالت ثروسل: «إن الأمم المتحدة طلبت مراراً من وزارة العدل العراقية بيانات بشأن السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام، لكن الوزارة لم تقدم أياً من هذه المعلومات منذ 2015»، وقالت وزارة العدل العراقية في بيان أمس الأول: «إن كل المدانين أعضاء بتنظيم (داعش)»، وذكر البيان نقلاً عن مسؤولين أن المتهمين استنفدوا كل فرص الاستئناف.