24,3 مليون عراقي يشاركون بانتخابات 2018

بغداد، أربيل (الاتحاد)

أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات في العراق رياض البدران، أمس الأول، أن عدد الناخبين في عموم محافظات العراق الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، المقررة في 12 مايو عام 2018، تجاوز 24 مليون ناخب عراقي.

وقال البدران: «إن مفوضية الانتخابات قامت بتحديث وتهيئة قاعدة بيانات الناخبين استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات وانتخاب مجلس النواب لعام 2018»، وأشار إلى أن «المفوضية افتتحت مراكز تحديث سجل الناخبين في المحافظات في 21 سبتمبر 2014 ولمدة 37 شهراً، انتهت في 9 نوفمبر 2017، حيث تم تسجيل المراجعين إلى مراكز التحديث، وبلغت حالات التسجيل 11 مليوناً و529 ألفاً و966 حالة تسجيل».

وأضاف أن المفوضية حذفت المتوفين من سجل الناخبين، حيث بلغ عدد حالات الحذف 500 ألف و865 حالة، مع إضافة الذي بلغوا سن الانتخاب لمواليد (1997،1998،1999،2000) والبالغ عددهم 3 ملايين و266 ألفاً و92 ناخباً.

ولفت إلى أن «مجموع الناخبين في جميع المحافظات بلغ 24 مليوناً و33 ألفاً و494 ناخباً، منهم 10 ملايين و807 آلاف و248 ناخباً مسجلاً بايومتريا بما نسبته 44%»، وأوضح «أن أي شخص وفق قانوني مجالس المحافظات ومجلس النواب النافذين، يمكنه تقديم الطعن في البيانات الشخصية أو بيانات الغير الذي بدأت المفوضية بعرضه في (1079) مركزاً منتشراً في جميع المحافظات وللمدة من 10 ولغاية 17 ديسمبر الجاري».وفي شأن متصل، أعلنت حركة «حرية المجتمع الكردستاني» حصولها على رخصة رسمية كتنظيم سياسي، مؤكدة أنه أصبح من حقها فتح مقار لها في أنحاء إقليم كردستان والعراق والمشاركة في الانتخابات. يذكر أن الحركة كانت من المعارضين للاستفتاء والحزب الديمقراطي، وأنها تأسست عام 2014.