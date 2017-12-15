تونس: ضبط تكفيري احتفل بعملية إرهابية

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من القبض على عنصر تكفيري مكنى «أبو أسماء» تعمّد الاحتفال بالعمليّة الإرهابيّة التّي جدّت مؤخّرا بجبل الشّعانبي بالقصرين.

وأفادت الداخلية أمس في بيان بأن أعوان فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من محافظة أريانة، بالعاصمة ألقت القبض على «أبو أسماء» البالغ من العمر 32 عاماً، بعد قيامه بتنزيل تدوينات عبر حسابه الخاصّ بشبكة التّواصل الاجتماعي «الفيسبوك» تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة، وتحرّض على الإرهاب، وقد حجز بمنزله مطويّات تنعت أعوان الأمن والعسكريّين بالطّواغيت.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها «الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي» وقد تمت إحالته صباح أمس على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.