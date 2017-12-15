موسكو: استئناف الرحلات الجوية مع مصر 1 فبراير

موسكو (أ ف ب)

أعلنت موسكو أمس، استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع مصر، اعتباراً من الأول من فبراير، بعد أن تم تعليقها أواخر 2015 إثر تفجير طائرة روسية أسفر عن مقتل 224 شخصاً في شرم الشيخ.

وعلقت موسكو الرحلات الجوية المباشرة من وإلى مصر، بعد أن أعلن تنظيم داعش الإرهابي تفجير طائرة تابعة لشركة «ميتروجيت» الروسية، بعد دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في جنوب سيناء في 31 أكتوبر 2015.

ووقع وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، ووزير الطيران المدني المصري شريف فتحي اتفاقاً يمثل «الخطوة الأولى لاستئناف الرحلات بين البلدين»، حسبما أعلنت الوزارة الروسية. وقال سوكولوف، إن الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة ستبدأ في فبراير 2018 بانتظار بعض الإجراءات الداخلية، في تصريحات أكدها الوزير المصري.

وتدر السياحة التي تعد أحد اهم أعمدة الاقتصاد المصري قرابة 20% من العائدات بالعملات الأجنبية. ويشكل السياح الروس والبريطانيون نحو40% من السياح الوافدين لمصر، حسب الأرقام الرسمية في العام 2015. والاثنين، وقعت مصر وروسيا عقد إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر على ساحل البحر المتوسط، أثناء زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة.