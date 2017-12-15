تمديد مهمة البعثة الأممية بجنوب السودان 3 أشهر

نيويورك (أ ف ب)
أعلنت الأمم المتحدة تجديد مهمتها إلى جنوب السودان لثلاثة أشهر فقط، لدفع استئناف عملية السلام قدماً، وريثما تنتهي من تقييم بعثتها في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً. وأعربت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في بيان عن «القلق الشديد» إزاء أعمال العنف في البلاد، حيث لا يزال الملايين من الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما هناك «أربعة ملايين نازح».
وأشار البيان إلى «استمرار العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية»، مندداً بـ«استخدام المستشفيات والمدارس لغايات عسكرية».
|
|
وكان مجلس الأمن الدولي قد حذر أمس الأول أطراف النزاع في جنوب السودان من «عواقب» قد تترتب على أي طرف يعوق مبادرة سلام إقليمية جديدة، من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في إثيوبيا. وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع: «إن عقد مؤتمر على مستوى عالٍ تنظمه الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا «إيغاد» هو «فرصة نادرة.. وأخيرة أمام الأطراف كافة لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في جنوب السودان».