إبطال مفعول عبوتين ناسفتين في القاهرة

القاهرة (وكالات)

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إبطال مفعول عبوتين ناسفتين زرعهما مجهول بنزلة كوبري أرض اللواء الجديد بمنطقة الآليزية بشارع السودان، وذلك بالتزامن مع بدء خطبة الجمعة، بعد أن تعامل معهما خبراء المفرقعات بالجيزة بواسطة الأجهزة المعدة لذلك، وسط تكثيف أمني. وكشف مصدر أمني، أن العبوتين الناسفتين تم زرعهما داخل صندوقين من الخشب بمطلع كوبري أرض اللواء الجديد بشارع السودان، وهما عبارة عن أسطوانتين بداخلهما أسلاك كهربائية وبارود أبيض و«بلي» ومواد متفجرة، وكانتا معدتين للانفجار لوجود منبه بداخلهما.

وأجرت أجهزة الأمن تحويلات مرورية سريعة بمحيط الحادث، في تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السودان بالجيزة، قبل استكمال عمليات الفحص والتمشيط بمكان الواقعة، حيث تم إغلاق الطريق أمام السيارات القادمة من شارع جامعة الدول العربية، والمتجهة إلى شارع السودان، حتى تم الانتهاء من أعمال التمشيط وتعقيم المنطقة، وتم فتح الطريق مرة أخرى فور انتهاء الأعمال.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، لتفريغها وتحديد هوية المجهول الذي زرع العبوتين وفر هارباً، بناء على قرار النيابة بشمال الجيزة التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقرير خبراء المفرقعات حول العبوات الناسفة التي تم تفكيكها، لبيان محتواها وكيفية تصنيعها ونوعية المواد المتفجرة المستخدمة فيها.

وقال شهود عيان بالمنطقة إنهم شاهدوا قبل ساعة من صلاة الجمعة شاباً في العقد الرابع من عمره، متوسط الطول ويرتدي جاكيت جلد، ينزل من سيارة ملاكي ماركة «فان» رمادية اللون، ويضع صندوقين عند منزل الكوبري المؤدي إلى شارع السودان، ودفنهما في التراب لإخفائهما. وارتاب الأهالي في تلك الصناديق وأسرعوا بإبلاغ رجال النجدة عن الواقعة، وعلى الفور وصل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وبصحبتهما سيارة إطفاء وسيارة إسعاف وسيارة تشويش، وأخرى خاصة بخبراء المفرقعات، وتعاملوا على الفور مع العبوتين، وتمكنوا من إبطال مفعولهما.