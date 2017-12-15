الانتخابات النيابية في لبنان 6 مايو



تاريخ النشر: السبت 16 ديسمبر 2017 بيروت (د ب أ) وقّع وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، أمس، مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمنتشرين في 40 دولة، وإحالته إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وذكر مصدر رسمي لبناني أن العملية الانتخابية ستجرى يوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في كل لبنان. وتقرر ذلك، بحسب المصدر، «خلال الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية الذي ترأسه الوزير المشنوق، وشارك فيه الفريق الإداري والتقني من كبار موظفي الوزارة». أما في الخارج فستتم الانتخابات «خلال يومين مختلفين، يوم الأحد الموافق 22 أبريل في عدد من الدول، ويوم الجمعة الموافق 28 أبريل في دول أخرى»، حسب العطل الرسمية في هذه البلدان.