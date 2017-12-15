السبسي يبحث مع السراج تطورات ليبيا

تونس (الاتحاد)

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج. وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس التونسي أن السبسي، أكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودعم تونس لمسار التوافق في ليبيا، ومبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، آملاً أن يحقق الليبيون تسوية سياسية للأزمة الليبية. من جانبه، قال السراج إن الاتفاق السياسي يمثل الأرضية الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن تنفيذ مبادرة سلامة، تواجه تحديات كبيرة، مشدداً على ضرورة العودة إلى الشعب ليقول كلمته في انتخابات رئاسية وبرلمانية تجرى العام المقبل.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، وتمت مراجعة ما تم تفعيله من اتفاقات سبق وأن اتفق بشأنها خلال لقاءات سابقة. حضر الاجتماع، وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي، ووزير الخارجية الليبي محمد سيالة، والمستشار السياسي للسراج، طاهر السني، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. وكان السراج قد وصل صباح أمس في زيارة رسمية إلى تونس قادماً من إسطنبول، حيث شارك في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القدس.