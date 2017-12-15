مجلس الأمن: اتفاق الصخيرات «الإطار الوحيد» للحل في ليبيا

نيويورك، موسكو (وكالات)
أكد مجلس الأمن الدولي، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
وقال المجلس - في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الـ15 عشية مرور عامين على توقيع اتفاق الصخيرات، طبقاً لقناة (الحرة) الأميركية الليلة قبل الماضية، إن تطبيق الاتفاق يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي، مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
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إلى ذلك، أعلنت روسيا أمس استعدادها للبدء في رفع حظر دولي على توريد السلاح إلى ليبيا، لكن بعد تشكيل جيش ليبي موحد.
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