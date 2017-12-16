الجيش اليمني يحرر مدينتي عسيلان وبيحان

عقيل الحلالي (صنعاء)

حررت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي، أمس، مدينتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة (جنوب شرق) من ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران، وذكرت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش الوطني المسنودة بجماعات المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، استعادت، بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة مدينتي عسيلان وبيحان آخر معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة الخاضعة معظم مناطقها لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أواخر 2015.

وأوضحت المصادر أن قوات الشرعية وبغطاء جوي من التحالف، شنت في وقت مبكّر أمس هجوماً عنيفاً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي في عسيلان وبيحان شمال وشمال غرب شبوة، مؤكدة أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي، استمرت ساعات، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات، وشنت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، غارات عنيفة على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في عسيلان وبيحان، وأوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأفادت مصادر في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمقتل نحو 70 من المتمردين الحوثيين، وجرح عشرات آخرين خلال الغارات الجوية والمعارك الميدانية، وذكرت «الميليشيات فرت بشكل جماعي من بيحان باتجاه محافظة البيضاء المجاورة»، وشاركت ثلاثة ألوية قتالية تابعة للجيش الوطني، هي اللواء 26 مشاة و19 مشاة و21 ميكا، إضافة لكتائب الحزم وجماعات المقاومة الشعبية، في عملية تحرير عسيلان وبيحان.

وأعلن قائد ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻴﺤﺎﻥ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 26 ﻣﺸﺎة، ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻔﺮﺡ ﺑﺤﻴﺒﺢ، استكمال تحرير مدينتي عسيلان وبيحان، وأسر ما لا يقل عن 43 من عناصر ميليشيا الحوثي، مؤكداً استمرار عملية ملاحقة بقايا الميليشيا وتصفية جيوبها في المدينتين، وأكد بيان للجيش اليمني وقوع «انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية» خلال المعارك التي تكللت بتحرير مناطق العلم والسليم والصفحة وعكيد صوفه والمعيقيب والخزان والنويدرة ومفرق السعدي، إضافة إلى جبل سبعان ومدينة النقوب ومفرق حريب والمبلق ومدينة العليا في بيحان.