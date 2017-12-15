البحرين قلب الخليج.. وأمنها أمن الإمارات

«البحرين قلب الخليج العربي هويةً وتاريخاً وجغرافيا وستبقى».. هكذا وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المملكة، مؤكدا أن أفراحها باليوم الوطني مجد للإمارات.. «أمن دول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأمن الإمارات هو من أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة».. كلمات عظيمة تختصر عمق العلاقات بين البلدين قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أنه على قناعة تامة بأن كافة المخططات الخارجية التي تستهدف البحرين حكومة وشعباً ستفشل فشلاً ذريعاً بفضل وعي ويقظة أهلنا في المملكة وقيادة الملك حمد بن عيسى والتضامن الخليجي الذي يدرك أن المصير الواحد تحميه إرادة مشتركة تقف أمام طمع الطامعين وعبث العابثين.