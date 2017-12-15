لوس أنجلوس (أ ف ب)

يتيح معرض جوال في لوس أنجلوس لزواره التعرف إلى بعض المنتجات التي منيت بفشل تجاري خلال العقود الماضية، بينها أطعمة مجمدة من إنتاج شركة «كولجيت»، ولعبة لاختبار المهارات الذهنية باسم دونالد ترامب، وهي مقتنيات مقدمة من «متحف الفشل» الذي فتح أبوابه أخيراً في ستوكهولم. ويضم المعرض الذي يستمر حتى فبراير في كاليفورنيا 100 منتج وابتكار فاشل، من سيارة «ديلورين» التي خلدتها الشاشة الكبيرة في فيلم الخيال العلمي «باك تو ذي فيوتشر»، إلى القناع الكهربائي الذي نسبت إليه مزايا متصلة بزيادة نضارة البشرة، وروجت له النجمة ليندا ايفانز. ويوضح المحلل النفسي ومدير المتحف السويدي، صمويل ويست، أن جهات عدة فضلت أن يطوي النسيان مواضع الفشل المذلة هذه، وقد رفضت «كولجيت»، أن تقدم للمتحف نموذجاً عن اللازانيا التي صنعتها.

ومن المنتجات المعروضة أيضاً، نظارات «جوجل»، أو «نايكي» التي كان يتعين على مستخدمها لصق مغناطيس على الوجه لوضعها، كذلك فشلت دمية «ليتل ميس نو نايم» ذات العينين الحزينتين، في إطاحة دمى الأميرات التي تستأثر قلوب الفتيات الصغيرات.