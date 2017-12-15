نهلة الفهد: بصمة «الجزراوية» مونديالية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
قالت المخرجة نهلة الفهد، إن الجزيرة قدم أداءً مميزاً أمام ريال مدريد، وشرف الكرة الإماراتية عن جدارة، ويكفيه فخراً أن جعل الفريق الملكي يعاني للحصول على تذكرة التأهل إلى نهائي المونديال، وبالتالي وضع بصمة مهمة في الطريق إلى العالمية، وعلى إدارة النادي أن تستغل الحدث بالصورة التي تدفع النادي الجزراوي نحو العالمية.
وقالت: البطولة حققت مكتسبات يجب أن نبني عليها، لتطوير الكرة الإماراتية، خصوصاً وأن البطولة أثبتت أن الفوارق ليست كبيرة، وأن الفرق الإماراتية يمكنها مجاراة المستويات العالمية.
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