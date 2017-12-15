نهلة الفهد: بصمة «الجزراوية» مونديالية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قالت المخرجة نهلة الفهد، إن الجزيرة قدم أداءً مميزاً أمام ريال مدريد، وشرف الكرة الإماراتية عن جدارة، ويكفيه فخراً أن جعل الفريق الملكي يعاني للحصول على تذكرة التأهل إلى نهائي المونديال، وبالتالي وضع بصمة مهمة في الطريق إلى العالمية، وعلى إدارة النادي أن تستغل الحدث بالصورة التي تدفع النادي الجزراوي نحو العالمية.

وقالت: البطولة حققت مكتسبات يجب أن نبني عليها، لتطوير الكرة الإماراتية، خصوصاً وأن البطولة أثبتت أن الفوارق ليست كبيرة، وأن الفرق الإماراتية يمكنها مجاراة المستويات العالمية.

وأشارت إلى أن «الجزراوية» لم يصلوا لنهائي كأس العالم للأندية، إلا أنهم كسبوا احترام وتقدير كل الجماهير الإماراتية والخليجية والعربية العاشقة لـ «الساحرة المستديرة»، في رأيي أن الجزيرة كان فريقاً مميزاً ومنافساً قوياً لكل الفرق التي واجهها منذ انطلاق البطولة، وعلى اللاعبين أن يتماسكوا في اللقاء المقبل رغم الإرهاق من أجل الوجود فوق منصة التتويج، حتى يكتمل نجاح البطولة، بعدما حققت مكاسب على المستويين الفني والتنظيمي.