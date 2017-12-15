إشادة واسعة بتنظيم أبوظبي للمونديال

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أقامت اللجنة المحلية المنظمة لمونديال الأندية حفل عشائها الرسمي للبطولة، مساء أمس الأول بفندق فيرمونت باب البحر، بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة العليا المحلية للبطولة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير اللجنة المنظمة المحلية، وعدد من الشخصيات المهمة في مقدمتهم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، ومسؤولي الفرق الأربع المتأهلة للمربع الذهبي، وهي الجزيرة وجريميو وباتشوكا، بالإضافة إلى خايمي بارزا رئيس لجنة مسابقات الفيفا، وكولون سميث مدير اللجنة، ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد كرة القدم عضو اللجنة المنظمة المحلية.

وجاء الحفل مبسطاً لم تتخلله أي فقرات بروتوكولية، حيث اقتصر على الأحاديث الودية بين الأطراف كافة، وأشادوا جميعاً بالتنظيم والمستوى الفني خلال هذا الحفل، وكان أداء الجزيرة أمام الريال في نصف النهائي هو محور الحديث في معظم الحوارات الودية، واتفق الضيوف على أن النسخ التي تنظمها أبوظبي تكون دائماً ملفاتها مرجع في الاتحاد الدولي لمن يرغب من الدول المتقدمة للفوز بحق التنظيم، وأن أبوظبي تملك كل مؤهلات استضافة وتنظيم مونديال المنتخبات.

من ناحية أخرى، وصل إلى أبوظبي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لحضور النهائي، والمشاركة في مراسم تسليم جوائز البطولة مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية، وكان في استقباله عارف حمد العواني في مطار أبوظبي، حيث اصطحبه إلى فندق الإقامة، وقدم له شرحاً تفصيلياً على مكتسبات البطولة، وما تحقق بها، وأبدى إنفانتينو ثقته في أبوظبي عندما تتقدم لتنظيم أي حدث، خاصة أنها تملك تاريخاً من النجاح في استضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم للشباب، وكأس العالم للأندية، وكأس العالم للناشئين، وأنه لم يكن لديه أي شك في أن النسختين الـ14 والـ15من المونديال ستحققان نجاحاً كبيراً من النواحي كافة.