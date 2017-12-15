5 ملايين دولار للبطل

أبوظبي (الاتحاد)

منذ انطلاق كأس العالم للأندية عام 2000، تغيرت قائمة الجوائز المالية مرات عدة لتصل إلى أفضل صورة ممكنة في السنوات الأخيرة، وأصبح مجموعها 16.5 مليون دولار، بحيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار، والوصيف على

4 ملايين، والثالث 2.5 مليون، وفيما يحصل الرابع على مليوني دولار، والخامس 1.5 مليون، ويكتفي صاحب المركز السادس بمليون دولار، والسابع

نصف مليون دولار.

يذكر أن النسخة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في البرازيل عام 2000، بلغت قيمة جوائزها 28 مليون دولار، من نصيب البطل فيها 6 ملايين دولار، وهو كورينثيانز البرازيلي، إذ كانت تلك النسخة هي الوحيدة التي أقيمت في قارة أميركا الجنوبية، بمشاركة 8 أندية، وكانت الفرق من المركز الخامس حتى الثامن تحصد 2.5 مليون دولار لكل منها، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الرابع، ثم 4 ملايين لثالث الترتيب و5 ملايين للوصيف.

وفي عام 2005 أصبحت قيمة الجوائز 16 مليون دولار، تقسم بطريقة مقاربة للنظام الحالي، حتى صاحب المركز السادس فقط، قبل أن يقوم «الفيفا» بتحديث الوضع في نسخة 2007، بحيث زادت القيمة إلى 16.5 مليون، بما يضمن لصاحب المركز السابع نصف مليون دولار هو الآخر.