راموس: روح الأسرة سر النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد راموس لاعب الريال، أن غيابه عن مباراة نصف النهائي كان اضطرارياً بسبب الإصابة، لكنه أصبح بحالة جيدة الآن، وكل اللاعبين مصممون على العودة بالكأس إلى مدريد. وقال: «الاستعدادات جرت على أعلى مستوى، واللعب على اللقب دائماً يكون فرصة مميزة لصناعة المجد، وإضافة إنجاز جديد لتاريخ النادي». وأضاف: «عندما نختتم 2017 بخمس ميداليات، فإنها نهاية سعيدة لعام من أفضل أعوام الريال».

وقال راموس: «اللاعبون كلهم يعيشون كأسرة واحدة في النادي، ونحن نقضي أطول وقت معاً، ودائما أقول بأن روح الأسرة وراء كل نجاح». وعن المنافس، قال: «درسنا كيف يلعب جريميو، وهو منافس مهم، ولاحظنا أنه فريق مميز، لديه لاعبون قادرون على صنع الفارق، يجب أن نحترم المنافس، ولديهم مدرب جيد كان لاعباً مهماً في السابق، ونحن مستعدون للدفاع عن اللقب». وتابع: «لاعبونا سيخوضون اللقاء تحت ضغط الإنذارات التي قد تحرمنا من المشاركة أمام برشلونة، لكننا في حالة من التركيز، أنا جاهز تماماً لمباراة اليوم، وسوف أبذل كل ما بوسعي كي أكون في أفضل حالاتي، وأن أدافع عن فرحة الجماهير».. وعن إنجازات 2017، قال: «خبرة زيدان حققت الفارق معنا، وهناك لحظات نلعب فيها من أجل الألقاب، والحافز موجود لدينا دائماً للفوز، وعندما تكون بطل أوروبا، عليك أن تكون قادراً على تلبية تطلعات الجماهير في كل دول العالم».