زيدان: نحترم المنافس والتاريخ لن يخدعنا

أمين الدوبلي (أبوظبي)
أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه طالب لاعبيه بتأجيل التفكير في كل شيء، والاقتصار على التركيز في لقاء جريميو اليوم، مشيراً إلى أن مبدأه يرتكز دائماً على أن أهم مباراة هي أول مباراة يخوضها الفريق، مهما كانت قيمتها، لا سيما أن لقاء جريميو يكتسب أهمية خاصة لكونه يمثل نهائي أهم بطولة للأندية في العالم.
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة زايد الرياضية: «جريميو فريق قوي، بدليل أنه تأهل لنهائي كأس العالم للأندية، وأنه تابع له بعض المباريات، وتعرف إلى عناصر القوة والضعف فيه، وأن أهم عناصر قوته تكمن في خطه الهجومي، ولذلك فإن مدافعي الريال عليهم مهمة ثقيلة اليوم»، معبراً عن تصميم اللاعبين على العودة باللقب الخامس لهم في هذا العام، ليكون خير نهاية للعام، كما أنه يمثل حافزاً كبيراً للاعبين لاستكمال المهمة في كل التحديات المقبلة.
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وحول ريناتو مدرب جريميو، قال: «كان لاعباً رائعاً، لكن يجب ألا ندخل في مقارنات مع رونالدو، وقد برهن على ذلك، ورونالدو يبقى الأفضل برغم احترامي لكلامه».
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وحول رؤيته لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، قال: «هو لاعب كبير، لعب بشكل رائع مع روما، ومع ليفربول، هو لاعب مهم جداً، يتطور ويحسن أداءه باستمرار، وهو لاعب يمكن أن يضيف أشياء أكثر لكرة القدم، أنا أقدر اللاعب محمد صلاح».
وعما إذا كان للتاريخ تأثير في نتيجة اليوم، قال: «جريميو له طموح كبير، وقد فاز بلقب ليبرتادوريس، وعلينا ألا نركن أو ننخدع بالتاريخ، لأن جريميو له الفرص للفوز، نحن سنحترم هذا الفريق، وسنحاول أن نفوز بالكأس، هدفي وهدف كل اللاعبين هو الفوز بالكأس والعودة بها لجماهيرهم».