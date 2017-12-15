زيدان: نحترم المنافس والتاريخ لن يخدعنا

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أنه طالب لاعبيه بتأجيل التفكير في كل شيء، والاقتصار على التركيز في لقاء جريميو اليوم، مشيراً إلى أن مبدأه يرتكز دائماً على أن أهم مباراة هي أول مباراة يخوضها الفريق، مهما كانت قيمتها، لا سيما أن لقاء جريميو يكتسب أهمية خاصة لكونه يمثل نهائي أهم بطولة للأندية في العالم.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمدينة زايد الرياضية: «جريميو فريق قوي، بدليل أنه تأهل لنهائي كأس العالم للأندية، وأنه تابع له بعض المباريات، وتعرف إلى عناصر القوة والضعف فيه، وأن أهم عناصر قوته تكمن في خطه الهجومي، ولذلك فإن مدافعي الريال عليهم مهمة ثقيلة اليوم»، معبراً عن تصميم اللاعبين على العودة باللقب الخامس لهم في هذا العام، ليكون خير نهاية للعام، كما أنه يمثل حافزاً كبيراً للاعبين لاستكمال المهمة في كل التحديات المقبلة.

وأوضح زيدان أن الريال في أبوظبي للفوز باللقب، وأن الفريق قادر على العودة بالكأس، وقال: «لم نلعب بشكل سيء أمام الجزيرة، بدليل الكثير من الفرص التي أتيحت للفريق، والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا أننا لم نسجل في الشوط الأول، ولكن علينا أن نحسن أداءنا وأن نفكر فقط في تطوير الأداء وعلاج بعض الأخطاء التي وقعت في الدفاع، لأننا أمام منافس أكثر تعقيداً».

وحول ريناتو مدرب جريميو، قال: «كان لاعباً رائعاً، لكن يجب ألا ندخل في مقارنات مع رونالدو، وقد برهن على ذلك، ورونالدو يبقى الأفضل برغم احترامي لكلامه».

وعن الهجمات المرتدة في مباراة الجزيرة، قال: «سنحاول أن نواجه جريميو بطريقة مختلفة، ومن الواضح أن لدينا القدرات لتقديم مباراة جيدة اليوم، من خلال الاستحواذ أكثر على الكرة، واللعب بشكل إيجابي، ونحن نريد أن نفوز باللقب الذي نحمله، وهذا حق مشروع لنا، وعلينا أن نقدم أسانيد أحقيتنا باللقب»، وعن جارث بيل، قال: «أنا سعيد لعودة بيل، لأن وجوده يعني الكثير للفريق، وعودته مهمة جداً للاعبين، وأنا أراه سعيداً باللعب من جديد مع زملائه في التدريبات، وبالهدف الذي سجله، وهو جاهز للعب أمام جريميو».

وحول رؤيته لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، قال: «هو لاعب كبير، لعب بشكل رائع مع روما، ومع ليفربول، هو لاعب مهم جداً، يتطور ويحسن أداءه باستمرار، وهو لاعب يمكن أن يضيف أشياء أكثر لكرة القدم، أنا أقدر اللاعب محمد صلاح».

وعما إذا كان للتاريخ تأثير في نتيجة اليوم، قال: «جريميو له طموح كبير، وقد فاز بلقب ليبرتادوريس، وعلينا ألا نركن أو ننخدع بالتاريخ، لأن جريميو له الفرص للفوز، نحن سنحترم هذا الفريق، وسنحاول أن نفوز بالكأس، هدفي وهدف كل اللاعبين هو الفوز بالكأس والعودة بها لجماهيرهم».