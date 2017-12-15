جريميو يتحدى الريال لحصد «لؤلؤة الأبطال»

محمد حامد (أبوظبي)

تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة العالمية إلى استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي مساء اليوم، لمتابعة المباراة النهائية لمونديال الأندية بين ريال مدريد بطل أوروبا، وجريميو البرازيلي المتوج على عرش أميركا الجنوبية، بعد فوزه بكوبا ليبرتادوريس، وتعد بطولة مونديال الأندية، وتحديداً في النسخة الحالية أقرب ما تكون إلى «لؤلؤة الأبطال»، فالمتوج باللقب هو «بطل أبطال القارات»، حيث يشارك في البطولة 6 أندية فازت بدوري أبطال قارتها، وسابعهم الجزيرة الذي يشارك في المونديال، بعد فوزه بدوري الخليج العربي في نسخته الماضية.

الفريق «الملكي» اختتم استعداداته للمباراة بخوض حصته التدريبية الأخيرة بملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، وهو المقر التدريبي للفريق طوال البطولة، ويخوض الريال المباراة النهائية بقوته الضاربة، خاصة أنه لا يعاني من أي غيابات بحثاً عن الفوز باللقب الذي سيكون الخامس في عام 2017، وهو ما لم يتحقق في تاريخ النادي الملكي طوال 115 عاماً، كما يطمح زين الدين زيدان إلى قيادة فريقه لتحقيق إنجاز آخر، يتمثل في الحفاظ على اللقب المونديالي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث لم يسبق لأي فريق الفوز بها في نسختين متتاليتين.

ثالث الإنجازات التي يبحث عنها الريال في موقعة الليلة أمام المنافس اللاتيني، هو الفوز بمونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد لقبي 2014 و2016، ليعادل إنجاز منافسه التاريخي برشلونة، كما يتطلع الملكي إلى رفع رصيد الإسبانية إلى 6 بطولات من بين 14 نسخة مونديالية، وفي الوقت ذاته، سوف يمنح أوروبا لقباً عاشراً مقابل 4 للأندية اللاتينية.

المؤشرات النهائية تقول إن زيدان سوف يدفع بتشكيلته الأساسية التي تشهد عودة داني كارفاخال لمركز المدافع الأيمن، على الرغم من اعتماده في مباراة إشبيلية بالليجا، ومباراة الجزيرة في نصف نهائي المونديال، على الواعد أشرف حكيمي، كما يعود توني كروس لمنتصف الملعب إلى جوار مودريتش، فيما يظهر القائد راموس في قلب الدفاع، ومن المتوقع أن تضم التشكيلة نافاس حارساً للمرمى، وأمامه الرباعي كارفاخال، وراموس، وفاران، ومارسليو، وفي منتصف الملعب الثلاثي مودريتش وكروس، وكاسيميرو، وأمامهم، إيسكو، وبنزيمة ورونالدو.