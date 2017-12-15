باتشوكا يلعب «الكرة الطائرة» في المران الترفيهي

علي معالي (أبوظبي)

وضع المدرب الأورجواياني دييجو ألونزو، خطة مباراة الجزيرة، وقام بشرحها للاعبين في الفندق أمس، وبعدها انطلق الفريق في تدريب صباحي، على أحد الملاعب الفرعية باستاد مدينة زايد الرياضية، وتضمن جانباً ترفيهياً في المقام الأول، من دون أن يلجأ اللاعبون إلى الإحماء المعتاد، بالجري حول الملعب، وفقرة طويلة للكرة الطائرة بالقدم، من خلال 4 مجموعات، تضم المجموعة حراس المرمى الثلاثة، والبقية لللاعبين، وقصد منه المدرب الترفيه، ومعرفة مدى تركيز اللاعبين في التعامل مع الكرة عموماً.

تابع التدريبات عدد كبير من ممثلي الإعلام المكسيكيين، وقام المكتب الإعلامي لباتشوكا بتوزيع كتيب جميل، يشتمل العديد من المعلومات الخاصة بالنادي والمراحل السنية، وكذلك الجانب الاجتماعي، في لفتة تؤكد احترافية الترويج للنادي بين الإعلاميين الذين يتابعون الفريق.

ويفتقد باتشوكا فيكتور جوزمان أحد العناصر المهمة ومصدر التهديد الدائم على دفاع المنافسين، وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأخيرة أمام جريميو بالدور نصف النهائي.

وعبر جوزمان «22 عاماً» عن حزنه وندمه، لعدم المشاركة في مباراة اليوم، وقال: تمنيت اللعب من أجل المنافسة على المركز الثالث مع بقية زملائي، إلا أن الإيقاف حرمني من ذلك.

وقال جوزمان الذي شارك في لقاءين: نتوقعها مباراة قوية مع بطل الإمارات الذي قدم عرضاً رائعاً أمام ريال مدريد، ومن الواضح أن الجزيرة يلعب بطريقة معينة نركز على كيفية كسرها، وهو ما شرحها المدرب ألونزو للاعبين خلال الساعات الماضية، وكنت أتمنى التواجد لتنفيذ مثل هذه التعليمات.

وأشار اللاعب الذي سجل هدفاً في مباراة الوداد البيضاوي: الجزيرة يختلف عن الوداد، في العديد من الأمور، وهو ما شاهدناه في المباراة الأخيرة له.

من جانبه، يودع الحارس العجوز أوسكار بيريز «44 عاماً» المونديال اليوم، في آخر مبارياته بالحدث الكبير الذي شارك فيه مرات عدة، ويطمح إلى إنهاء مسيرته بالشكل المناسب، حتى يمنح الفرصة للحارس بلانكو «31 عاماً».