ألونزو: الجزيرة خطير بـ «السرعة الثلاثية»

مراد المصري (أبوظبي)

اعترف دييجو ألونزو مدرب باتشوكا المكسيكي، أن سرعة ثلاثي الجزيرة الهجومي، يشكل مصدر الخطورة على فريقه، في مواجهة المركز الثالث اليوم، وأن على لاعبيه اللعب بحذر أمام «فخر أبوظبي»، وبكل جدية لإنهاء البطولة بأفضل مركز ممكن. وتحدث ألونزو في المؤتمر الصحفي الرسمي بمدينة زايد الرياضية، وقال: لا أريد التركيز على أي لاعب معين في الجزيرة، لكن بالنسبة لي هناك ثلاثي سريع في الدفاع، يتحرك بشكل جيد، والأهم ثلاثي سريع في المقدمة يلعب بسرعة وارتداد عال، بما يفرض علينا أن نراقب الهجمات المرتدة لهم بكل حذر. وأضاف: تابعنا الجزيرة في البطولة، وهو فريق منظم، ويعرف كيف يلعب كرة القدم السريعة، وهذا الأمر يجعلنا نخوض المباراة، ونحن على أهبة الاستعداد والترقب، وأوضح المدرب أنه يخشى من عامل الإرهاق، بعدما خاض فريقه مباراتين امتدا إلى أشواط إضافية في الأيام الماضية، وقال: لعبنا 240 دقيقة في ظرف أيام معدودة، حاولنا أن نستعيد عافيتنا، ونتخطى الإجهاد الذهني والبدني الكبير، وأعتقد أن جهازنا العصبي تعب أيضاً، لذلك كان تركيزنا على هذا الجانب في المقام الأول، لاستعادة عافيتنا، ونأمل أن نكون في كامل طاقتنا والتزامنا، على أرضية الملعب للفوز بالمباراة.

وكشف ألونزو عن أنه يسعى للدفع بأفضل مجموعة في المباراة، بالتوازي مع خوض مباريات في المكسيك عقب العودة، وقال: نملك مجموعة من اللاعبين الشباب الصغار القادرين على دعم التشكيلة، وهناك بعض التغييرات، لأن الإرهاق كبير في المباراتين الماضيين، وحتى نريح بعض اللاعبين، لدينا بعض الظروف المتعلقة بالإصابات أيضاً التي تفرض علينا القيام بالتغييرات، وأكد أن الحصول على المركز الثالث يعتبر هدفاً للفريق بعد 3 سنوات من العمل والانتصارات، وقال: حققنا ألقاباً محلية وقارية، بعدما بدأنا من «الصفر» قبل 3 سنوات، الحصول على المركز الثالث، والتواجد بين أفضل 3 أندية على قائمة العالم، هذا تحدٍ نأمل أن نظفر به، ونحقق فوزاً يبقى راسخاً لنا للأبد، وكشف مدرب باتشوكا عن احتمالية غياب الياباني هوندا بداعي الإصابة، حيث تعرض لـ «كدمة»، وحاول أن يتعالج منها، ولكن تبقى هناك شكوك حول قدرته على التواجد في قائمة المباراة.