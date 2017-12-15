الفيفا: النهاية السعيدة لبطولة لا تنسى

أبوظبي (الاتحاد)
ذكر تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن فريقي الجزيرة وباتشوكا يبحثان عن النهاية المثالية لمشاركتهما في كأس العالم، عندما يلتقيان اليوم على المركز الثالث،
وقال: في البطولات الكبيرة، يعد النهوض من الهزيمة في أقرب وقت للتركيز بشكل كامل على الميدالية البرونزية من التحديات الرئيسة التي تواجهها الفرق الطموحة التي لا ترضى بأي شيء سوى الظفر باللقب، ومع ذلك، فإن باتشوكا والجزيرة لديهما الكثير من عوامل التحفيز في مباراة تحديد المركز الثالث، وبعد الخسارة في نصف النهائي، سينهي أحد الفريقين مشاركته في كأس العالم بذكرى رائعة، وإذا كان باتشوكا فشل في بلوغ منصة التتويج في أي من مشاركاته الأربع، يمني الجزيرة النفس بتحقيق نهاية سعيدة لبطولة لا تنسى على أرضه وأمام جماهيره.
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