تين كات: مبخوت الأفضل في العالم من وجهة نظري

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
أكد الهولندي تين كات المدير، الفني للجزيرة، أن فريقه يدخل مباراة باتشوكا اليوم، بحثاً عن إنجاز، رغم أن المنافس يملك مقومات فنية وبدنية كبيرة، لافتاً إلى أن «فخر أبوظبي» عانى ضغطاً كبيراً في الاستحقاق العالمي الذي يخوض المباراة الرابعة فيه، والتقى أندية تعتبر من النخبة على الصعيد العالمي، مشدداً على أنه وبعيداً عن الإطراء والمديح الذي ناله اللاعبون طيلة الفترة الماضية، إلا أنهم يقفون اليوم أمام اختبار مهم، عندما ينافسون على الميدالية البرونزية والمركز الثالث لمونديال الأندية.
وأضاف: «لا أتذمر أو أشكو الضغط الذي يعاني منه فريقي، ولكن أقول إنني فخور باللاعبين الذين أدوا جيداً، خلال المباريات الثلاث الماضية، ولن يدخروا جهدهم في سبيل تحقيق الفوز، والظفر بالمركز الثالث، ونفعل كل ما بوسعنا من أجل أن نحصل على الميدالية البرونزية، لأن هذا الأمر سيكون بمثابة ذكرى مهمة للاعبين كافة في حياتهم الرياضية، رغم كثافة المباريات التي خضناها، على ثقة في أن الفريق سيقدم أداءً جيداً في مباراة اليوم، وقياساً بما قدمه في المباراة الماضية أمام ريال مدريد».
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وعما إذا تلقى الجزيرة عروضاً خارجية من أوروبا، خاصة بعلي مبخوت، قال تين كات: «لن أفاجأ إذا حدث ذلك، بالنسبة لي أرى مبخوت أفضل لاعب في العالم، كثيراً ما أتأمل مهاراته وتحركاته التي يقوم بها أمام مرمى المنافسين، فهو «منغمس» في لعبة كرة القدم، وأعتقد أنه يملك القدرة التي تؤهله لكي تبدي الأندية الأوروبية اهتمامها به، المشكلة تكمن في أن الذهاب إلى أوروبا يواجه الكثير من الصعوبات بالنسبة للاعبي المنطقة، وتتعلق بالنواحي الثقافية، لكن من النواحي التقنية والفنية، ليس هناك أي عوائق تحول دون احتراف اللاعبين في أوروبا». وسألت الصحافة المكسيكية تين كات عن رأيه في حارس باتشوكا «45 عاماً»، وقال: «لا أعتقد أن العمر عائق أمام اللاعب، وأدى أداءً جيداً في البطولة، ولم ألاحظ أنه وقع في أي أخطاء، والشيء الوحيد الذي يعاني منه، أنه ليس بالطول الكافي، إلا أن قدراته البدنية جيدة، بناء على مشاهدتي للمباريات التي خاضها فريقه، خلال الآونة الأخيرة، والحال ينطبق على جوزمان، وأنا مبهور بما قدمه اللاعب في البطولة».
وعن هوندا الياباني المحترف في باتشوكا، قال تين كات: «لدينا خطة للعب للتقليل من خطورته، وأعرف اللاعب جيداً، إذ شاهدته في العديد من المباريات، وإلى جانب نقاط القوة التي يمتاز بها، لديه نقاط ضعف نعمل على استغلالها للحد من خطورته».