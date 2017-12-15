جوارديولا ينافس.. أرقامه

مراد المصري (أبوظبي)

وصل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى مرحلة عجيبة في تحطيم الأرقام القياسية، بعدما وصل إلى رقم قياسي على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز بحصده الانتصار رقم 15 على التوالي، حيث يمتلك المدرب سجلاً قياسياً أينما حل وارتحل.

ويتصدر جوارديولا نفسه قائمة ترتيب أطول سلسلة في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وذلك حينما قاد بايرن ميونخ لتسجيل 19 انتصاراً متتالياً في موسم 2013-2014، كما أنه يمتلك واحدة من أطول سلسات الانتصارات في الدوري الإسباني، وحققها مع برشلونة، بواقع 16 انتصاراً متتالياً في موسم 2010-2011، ليأتي الدور حاليا على مانشستر سيتي، وكأن «الفيلسوف» يسابق نفسه لوحده في سجل الانتصارات والأرقام القياسية دون كلل أو ملل.

ودون جوارديولا إنجازاً فريداً أيضاً أمس، حينما تم اختياره أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر، ليحقق هذه الجائزة للشهر الثالث على التوالي في رقم غير مسبوق على صعيد المدربين، عكس من خلاله قدرته على ترجمة أسلوبه الكروي على الأراضي الإنجليزية بعدما ساورت الشكوك حول الفريق الموسم الماضي، لكنه أدرك تماماً أن الصبر سيمنحه ما يريد.

وخطف جوارديولا الأضواء في الفترة الماضية حينما نجح بخطف أكثر من فوز بالوقت بدل الضائع، ليتم تشبيهه بالسير أليكس فيرجسون، حينما كانت تطلق الصحافة على هذا الوقت القاتل بوقت فيرجي، لكنهم حاليا أكدوا أنه بات وقت بيب !.

وكان جوارديولا عبر بكل فخر عن نتائجه الإيجابية، موضحاً أنه نجح بفرض أسلوبه في إنجلترا، وقال: أخبروني أن الأسلوب الإسباني لن ينفع في الملاعب الإنجليزية، لكنهم أدركوا أن ذلك غير صحيح، أسلوب اللعب يجدي نفعاً والانتصارات باتت تتحقق حالياً، ونتمنى أن نستمر على ذلك، يجب أن نستمتع بأسلوبنا ونتمسك به.