«الرياضات الإلكترونية» تطلع على التجربة الأميركية

دبي (الاتحاد)
اطلع المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على التجربة الأميركية في الأمور المتعلقة باللعبة الإلكترونية خلال زيارته لولاية لوس أنجلوس الأميركية، حيث تعرف إلى تجارب 5 أندية في الولاية الأميركية، من ضمنها ارينا اي سبورت، أحد أكبر أندية العالم، وكان في استقباله سامويل فري، مدير عام المشاريع، وتهدف الزيارة للاطلاع على التجربة الأميركية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها.
وتبادل المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، الأحاديث مع مستقبليه حول التجربة الأميركية، وأشاد سمويل فري بالخطوة التي قامت بها الإمارات في إشهار جمعية رياضية متخصصة بالرياضات الإلكترونية.
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من جهته، أشاد المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، بالتجربة الأميركية الناجحة، وكثرة الأندية الخاصة بالرياضات الإلكترونية، والاهتمام الكبير بهذه الرياضة حديثة النشأة.
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وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون للزيارة نتائج إيجابية في تحقيق الطموحات المستقبلية في التطوير والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة للعبة عالمياً، موضحاً أن للرياضات الإلكترونية مكانة كبيرة في الوقت الحالي، وأن جميع أنظار العالم واهتماماته تتجه نحوها.
وقدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش درعاً تذكارياً إلى سامويل فري، تقديراً من الجمعية إلى الأصدقاء في أميركا.
وتقدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، رئيس الجمعية، لدعمه الكبير للرياضات الإلكترونية على العموم، وأعضاء الجمعية من إداريين ولاعبين وحكام على الخصوص.