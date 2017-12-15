«الرياضات الإلكترونية» تطلع على التجربة الأميركية

دبي (الاتحاد)

اطلع المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على التجربة الأميركية في الأمور المتعلقة باللعبة الإلكترونية خلال زيارته لولاية لوس أنجلوس الأميركية، حيث تعرف إلى تجارب 5 أندية في الولاية الأميركية، من ضمنها ارينا اي سبورت، أحد أكبر أندية العالم، وكان في استقباله سامويل فري، مدير عام المشاريع، وتهدف الزيارة للاطلاع على التجربة الأميركية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها.

وتبادل المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، الأحاديث مع مستقبليه حول التجربة الأميركية، وأشاد سمويل فري بالخطوة التي قامت بها الإمارات في إشهار جمعية رياضية متخصصة بالرياضات الإلكترونية.

وقال: «الإمارات دولة تبحث وتسعى دائماً نحو الأفضل لشعبها»، مشيراً إلى أن الرياضات الإلكترونية رياضة ذهنية تقوي الذاكرة، وتزيد من مهارات التحليل، وسرعة الفهم، وهي رياضة العصر، وليس غريباً على الإمارات مثل هذه الخطوة الناجحة.

من جهته، أشاد المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري، بالتجربة الأميركية الناجحة، وكثرة الأندية الخاصة بالرياضات الإلكترونية، والاهتمام الكبير بهذه الرياضة حديثة النشأة.

وقال: «نهدف من هذه الزيارة إلى إعداد جيل المستقبل، وفق أسس علمية وتربوية وأخلاقية، مستمدة من تجارب الآخرين في أحدث رياضة عصرية تكنولوجية، مع توسيع قاعدة الممارسين للعبة، خاصة في الإمارات، ما يساعد على اكتشاف المواهب الواعدة وأبطال جدد للعبة».

وأعرب عن تطلعه إلى أن تكون للزيارة نتائج إيجابية في تحقيق الطموحات المستقبلية في التطوير والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة للعبة عالمياً، موضحاً أن للرياضات الإلكترونية مكانة كبيرة في الوقت الحالي، وأن جميع أنظار العالم واهتماماته تتجه نحوها.

وقدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش درعاً تذكارياً إلى سامويل فري، تقديراً من الجمعية إلى الأصدقاء في أميركا.

وتقدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش بالشكر إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، رئيس الجمعية، لدعمه الكبير للرياضات الإلكترونية على العموم، وأعضاء الجمعية من إداريين ولاعبين وحكام على الخصوص.