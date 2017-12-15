المفـاجـآت تضـرب مـواجهـات الجـولـة الأولـى

الشارقة (الاتحاد)

ضربت أمس الأول المفاجآت الجولة الأولى لبطولة ديسمبر الدولية للمصنفين تحت 2000 التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 86 لاعباً ولاعبة من 11 دولة، وتستمر منافسات البطولة حتى 20 من ديسمبر الجاري.

وفاز سعود جابر لاعب نادي الشارقة للشطرنج (10 سنوات) على المصنف الثاني الفلبيني المخضرم مارسيال أوجوستو 59 سنة، وتغلب المصنف الأول على البطولة الدولي المصري مجدي قاسم بسرعة على منافسه الروسي ألكسندر كونيتسين، وعلى الطاولة الثالثة، تفوق الهندي الدولي ناثين كاي على الناشئ مسفر المسفري لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وفي نهاية إبداعية لافتة، تمكن الناشئ زايد سلطان الطاهر من خطف نتيجة التعادل من منافسه الدولي العراقي هشام سليم المصنف الرابع على البطولة 1856 على الطاولة الرابعة، وعلى الطاولة الخامسة خسر الناشئ جمعة محمد جمعة لاعب نادي دبي أمام الفلبيني الدولي ماتوتينا مارك، وعلى الطاولة السادسة، حقق الناشئ حمد عصام حوير لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الفوز على حساب الناشئ محمد عبد الرحمن، كما فاز المخضرم الفلسطيني خليل حوسة على الناشئ طلال البلوشي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تغلب السوري عز الدين الكور على الناشئ حمد عيسى البلوشي، وفاز الدولي بخيت سالم الراشدي على الدولي الهندي كومار أفيل في مبارة مثيرة، وفاز الدولي المصري أحمد جمال محمود على الدولي آنوب هاديباني.

وفي أبرز لقاءات الجولة الثانية يلتقي على الطاولة الأولى يواجه الدولي المصري مجدي قاسم الدولي الناشئ عبدالله الحمادي، وعلى الطاولة الثانية الدولي الهندي ناثين كاي مع الدولي عبدالله محمود وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الدولي الفلبيني مارك ناتوتينا مع الدولي الهندي دالفي شارجيل وعلى الطاولة الرابعة، يلتقي الدولي الناشئ حمد عصام حوير مع الدولي سعيد نعمي، وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الدولي الفلسطيني خليل حوسة مع الدولي الروسي ديمتري كونيتسن.

شهد حفل الافتتاح، علي سعيد أبو خليل مستشار مجلس إدارة النادي، وسلطان علي الطاهر الأمين العام المساعد ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وأشاد سلطان علي الطاهر، بمستوى اللاعبين الدوليين المشاركين، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات الدولية التي ينظمها النادي لتطوير اللاعبين ورفع تصانيفهم الدولية، كما أنها بطولة استعدادية للاعبي النادي المشاركين في بطولة كأس رئيس الدولة المقبلة، التي ستقام في أبوظبي من 22 حتى 29 ديسمبر.