جمال القاسمي: جهود كبيرة لتطوير سباق الهجن في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، السعي الجاد والدؤوب إلى تطوير السباق، وتعزيز نجاحاته مستقبلاً، بما يعكس حرص أبناء الوطن على تراثهم الأصيل، واصفاً سباقات الهجن عامة بأنها محطات مهمة للتنافس على مدار العام، مدعومة بزيادة عدد ملاك الإبل واتساع دائرة المشاركين.

وأكد أن الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة الهجن في الإمارات من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أسهم في الحفاظ على هذا الموروث العربي الأصيل، وتنميته وتطويره وزيادة شعبيته على المستوى المحلي والخليجي والعربي.

وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للدولة لدعم رياضة الهجن العربية الأصيلة، وإثرائها حتى تترسخ في نفوس الأجيال، وتنمو لديهم روح الانتماء والارتباط بالتراث، ومن ثم نقله من جيل إلى جيل والمحافظة عليه من الاندثار، سيراً على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين سعوا إلى ترسيخ رياضات الهجن الأصيلة في الإمارات، وغيرها من الرياضات والفعاليات التراثية.

وثمّن اهتمام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفعاليات المهرجان السنوي الذي يقام في منطقة السوان، والدعم المادي والمعنوي الذي يهدف إلى إحياء التراث، ومنح مثل هذه التظاهرات التراثية المكانة المناسبة باعتبارها تعبر عن هويتنا الوطنية وتاريخنا الأصيل، مشيداً بحرص سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على تنظيم المهرجان، لما يحمله من رسائل ومعانٍ سامية لأبناء مختلف القبائل في الدولة ومنطقة الخليج العربي، ممن جمعتهم الألفة والمحبة والتنافس الشريف.

كما أشاد الشيخ جمال بن صقر القاسمي بالجهود الكبيرة لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، في سبيل نشر وتشجيع سباقات الهجن، والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، خاصة في المجالات الرياضية التراثية، مشيراً إلى التعاون بين اللجنة المنظمة في رأس الخيمة واتحاد سباقات الهجن من أجل تطوير هذه الرياضة التي تضم قاعدة جماهيرية عريضة.

وقال: «الاهتمام الرسمي والشعبي في الدولة برياضات الآباء والأجداد، يعكس مدى حرص الإماراتيين على التمسك بتراثهم الوطني والشعبي، وتعزيز حضوره في الحياة المعاصرة ليواكب التراث الإماراتي الأصيل، التطورات الهائلة والتنمية المستدامة ومتسارعة الخطى، والحياة المعاصرة التي تشهدها الدولة ونعيشها واقعاً يومياً».

وأضاف: «الإمارات تعد من أكثر الدول التي تهتم بموروثاتها الحضارية والثقافية، وتسعى جاهدة للحفاظ عليها وصونها وتعريف الشعوب بمدى أهميتها لدى أبنائها باعتبارها جزءاً من حياتهم وخصوصية هويتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية الأصيلة، حيث تمثل الجمال أحد أهم الموروثات الحضارية والثقافية البدوية المحلية التي أولتها الدولة اهتمامها الخاص، وذلك لارتباطها تاريخياً بحياة الشعب الإماراتي».