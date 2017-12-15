«الملك» يستعيد صدارة دوري السلة

دبي (الاتحاد)

حقق فريق شباب الأهلي-دبي انتصاره الأول في دوري كرة السلة للرجال، بالفوز على ضيفه النصر وبفارق 14 نقطة وبنتيجة 83-69 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب الجولة الثالثة من الدور الثاني للدور التمهيدي، التي سجلت أيضاً استعادة الشارقة على صالته وتيرة الانتصارات، بفوزه على الوصل 89-73. وأهدر النصر فرصة التقدم مع نهاية الفترة الأولى 16-14، بعد أن نجح شباب الأهلي- دبي في استعادة زمام المبادرة وإنهاء الشوط الأول لمصلحته 38-34 بنيله الأفضلية في الفترة الثانية 24-18، قبل أن يواصل الأفضلية على نتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة 25-18 و20-17.

ويدين شباب الأهلي- دبي في انتصاره لتألق الدوليين راشد ناصر (29 نقطة)، وخليفة خليل (15 نقطة)، وقيس عمر (14 نقطة).

وحقق الملك الأفضلية في الفترتين الأولى والرابعة بواقع 21-15 و29-18، فيما اكتفى الوصل بنيل الأفضلية في الفترة الثانية 19-18، ووقع التعادل في الفترة الثالثة 21-21

وبنتائج الجولة، استعاد الشارقة صدارة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن ملاحقه النصر، فيما حافظ بني ياس على مركزه الثالث برصيد 10 نقاط، وتجمد رصيد الوصل عند 8 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي- دبي الذي لم يشفع تحقيق انتصاره الأول في التخلي عن المركز الخامس والأخير.