«أبوظبي 2018» تشهد أكبر مشاركة للاعبات في التاريخ

أبوظبي (الاتحاد)
تشهد الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي من 17 وحتى 22 مارس 2018 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكبر مشاركة للفتيات في تاريخ البطولة منذ تأسيسها عام 1999 في القاهرة، إذ تحظى البطولة بمشاركة 429 لاعبة من 29 دولة، بالإضافة إلى 168 مدربة، وتشارك الإمارات بـ64 لاعبة ضمن المنافسات التي ستشهدها الدورة التاسعة.
وجاءت مشاركة اللاعبات الإماراتيات بثماني لاعبات في ألعاب القوى، وبثماني سباحات، وأربع لاعبات في الريشة الطائرة، ويشارك منتخب سيدات الإمارات في كرة السلة بفريق مكون من عشر لاعبات، وفي البوتشا بأربع لاعبات وفي البولينج بأربع لاعبات، وفي سباق الدراجات الهوائية بأربع لاعبات، وفي الفروسية بأربع فارسات، بينما تشهد رياضة الجمباز مشاركة أربع لاعبات، وفي رفع الأثقال تشارك بأربع رباعات، وفي تنس الطاولة تشارك بأربع لاعبات، وفي التنس تشارك بأربع لاعبات، وفي التزلج السريع بأربع لاعبات.
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وأوضح: «لجنة الألعاب الإقليمية بصدد مشاركة السيدات في كرة القدم، وكشف عن خطة إطلاق أول كأس إقليمي لكرة القدم النسائية، مشيراً إلى أن القاهرة ستكون المكان المرشح الأول في المنطقة لاستضافة كأس عالم للفتيات الذي سيقام على المستوى العالمي في شيكاغو العام القادم خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي على تأسس الأولمبياد الخاص».
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وعن مشاركة اللاعبات في إقليمية أبوظبي التاسعة أكد شريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات بأن الجزائر تشارك بـ26 لاعبة، والبحرين بـ11 لاعبة، ومصر بـ38 لاعبة، وإيران بـ14 لاعبة، والعراق بـ22 لاعبة، والأردن بـ11 لاعبة، ولبنان بـ26 لاعبة، وليبيا بـ18 لاعبة، وموريتانيا بـ 6 لاعبات، والمغرب بـ 10 لاعبات، وعمان بـ 37 لاعبة، وفلسطين بـ16 لاعبة، وقطر بـ9 لاعبات، والسودان بـ6 لاعبات، وسوريا بـ38 لاعبة، وتونس بـ17 لاعبة، والإمارات بـ64 لاعبة.