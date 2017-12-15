«أبوظبي 2018» تشهد أكبر مشاركة للاعبات في التاريخ

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي من 17 وحتى 22 مارس 2018 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكبر مشاركة للفتيات في تاريخ البطولة منذ تأسيسها عام 1999 في القاهرة، إذ تحظى البطولة بمشاركة 429 لاعبة من 29 دولة، بالإضافة إلى 168 مدربة، وتشارك الإمارات بـ64 لاعبة ضمن المنافسات التي ستشهدها الدورة التاسعة.

وجاءت مشاركة اللاعبات الإماراتيات بثماني لاعبات في ألعاب القوى، وبثماني سباحات، وأربع لاعبات في الريشة الطائرة، ويشارك منتخب سيدات الإمارات في كرة السلة بفريق مكون من عشر لاعبات، وفي البوتشا بأربع لاعبات وفي البولينج بأربع لاعبات، وفي سباق الدراجات الهوائية بأربع لاعبات، وفي الفروسية بأربع فارسات، بينما تشهد رياضة الجمباز مشاركة أربع لاعبات، وفي رفع الأثقال تشارك بأربع رباعات، وفي تنس الطاولة تشارك بأربع لاعبات، وفي التنس تشارك بأربع لاعبات، وفي التزلج السريع بأربع لاعبات.

وعبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص عن سعادته البالغة عن توافد أعداد هائلة من اللاعبات الراغبات بالمشاركة والمنافسة في سباقات مختلفة، وكشف عبد الوهاب أن الخط البياني لتلك المشاركات في ارتفاع مستمر، وهذا ما يؤكد على نهج دورة الألعاب الإقليمية في الطريق الصحيح. وأضاف: «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تشهد ارتفاعاً أيضاً في عدد المشاركات، مشيراً إلى أن رياضة السيدات تحظى باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تشهد الألعاب الإقليمية التي تضم 16 رياضة مشاركة السيدات في 13 رياضة منها».

وأوضح: «لجنة الألعاب الإقليمية بصدد مشاركة السيدات في كرة القدم، وكشف عن خطة إطلاق أول كأس إقليمي لكرة القدم النسائية، مشيراً إلى أن القاهرة ستكون المكان المرشح الأول في المنطقة لاستضافة كأس عالم للفتيات الذي سيقام على المستوى العالمي في شيكاغو العام القادم خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي على تأسس الأولمبياد الخاص».

وتابع: «عدد الفتيات اللواتي شاركن في النسخ السابقة للألعاب الإقليمية، بلغ عددهن في النسخة السابعة 2010 التي أقيمت بدمشق 305 لاعبات، والنسخة الثامنة التي أقيمت في القاهرة شهدت مشاركة 215 لاعبة من بينهن 27 شريكة، بينما وصل عددهن في إقليمية أبوظبي التاسعة 429 لاعبة توزعوا في ألعاب مختلفة، إذ شاركت 70 لاعبة في ألعاب القوى، و44 سباحة، و32 في الريشة الطائرة، و90 لاعبة في كرة السلة، و34 لاعبة في البوتشا، و25 لاعبة تشارك في البولينج، و27 في سباق الدراجات الهوائية، و17 في التزلج السريع و15 في التنس الأرضي، و28 لاعبة في تنس الطاولة و18 رباعة في رفع الأثقال، والجمباز تشارك فيها 16 لاعبة، بينما تشارك في الفروسية 13 فارسة.

وعن مشاركة اللاعبات في إقليمية أبوظبي التاسعة أكد شريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات بأن الجزائر تشارك بـ26 لاعبة، والبحرين بـ11 لاعبة، ومصر بـ38 لاعبة، وإيران بـ14 لاعبة، والعراق بـ22 لاعبة، والأردن بـ11 لاعبة، ولبنان بـ26 لاعبة، وليبيا بـ18 لاعبة، وموريتانيا بـ 6 لاعبات، والمغرب بـ 10 لاعبات، وعمان بـ 37 لاعبة، وفلسطين بـ16 لاعبة، وقطر بـ9 لاعبات، والسودان بـ6 لاعبات، وسوريا بـ38 لاعبة، وتونس بـ17 لاعبة، والإمارات بـ64 لاعبة.