«أورميندو» يهزم الأقوياء ويتوج بلقب شادويل

دبي (الاتحاد)

حلق الجواد «اورميندو» لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف أحمد بن حرمش، وبقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1400 متر، حيث هزم الأقوياء، وتوج بلقب مزارع شادويل، وتبلغ جائزته 95 ألف درهم، والذي أقيم يوم أمس ضمن فعاليات السباق الرابع لمضمار جبل علي، والذي حمل اسم «بر دبي»، بمشاركة 79 خيلاً، تنافست على مدى أشواط الحفل الستة، وبلغ مجموع جوائزها المالية 480 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:24:15 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وشريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، إلى جانب جمهور غفير بلغ 10 آلاف متفرج.

ولمع بريق المدرب هلال العلوي الذي سجل ثنائية مستحقة في فعاليات الحفل، رفعت رصيده إلى 15 فوزاً، فيما رفعت ثنائية الفارس كوسيجريف إلى 17 فوزاً.

ونال الجواد «هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف دووج واتسون، وبقيادة باتريك دوبس، جائزة الشوط الأول لمسافة 1950 متراً على لقب سباق إسطبلات شادويل، البالغة 75 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، وسجل البطل زمناً قدره 2:00:75 دقيقة. وانتزع الجواد «روثنبيرج» لفريق بايرلي وبإشراف هلال العلوي وبقيادة باتريك كوسجريف، جائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب جامعة زايد، البالغة 90 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول، وسجل البطل زمناً قدره 1:50:47 دقيقة.