إسطبلات زعبيل تكسب كأس القدرة لـ «بروتوكول بوذيب»

أبوظبي (الاتحاد)

توَّج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم، الفائزين بكأس القدرة التي تحمل اسميهما، والتي نظمتها القرية التابعة لنادي تراث الإمارات على مدى يومين، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من إسطبلات الدولة العامة والخاصة.

وشارك الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان في سباق تدريبي على هامش فعاليات الكأس.

حضر تتويج الفائزين، سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، حيث توج الفارس سومير سنج على صهوة الجواد «كاستلبر» من إسطبلات زعبيل بطلاً للكأس وفقاً لبروتوكول بوذيب، واحتل الفارس حمد سلمان الصابري على صهوة الجواد «شارن» من إسطبلات البراري المركز الثاني، فيما فاز الفارس جونتان لوبيز على صهوة الجواد «ريانا هاران» من إسطبلات الكمدة بالمركز الثالث، وذلك بعد أن أنهوا السباق التأهيلي «نجمتان» لمسافة 120.7 كلم الذي تم على أربع مراحل.

كما تم تتويج الفائزين في السباق التأهيلي «نجمتان» لمسافة 120.7 كلم وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي للفروسية، حيث حل الفارس جوناتا ريفيرا على صهوة الجواد «إس إم ميدنايت بوي» من إسطبلات العين للقدرة في المرتبة الأولى، وجاء الفارس أحمد علي المرزوقي على صهوة الجواد «جيريلامبون آتوميك» من إسطبلات حديبة السلم في المركز الثاني، وحل ثالثاً الفارس نوف سعيد النقبي على صهوة الجواد «تمارا ديزيرت مون» من إسطبلات دباوي.