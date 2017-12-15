أياكس ينعش آماله في المنافسة

أمستردام (د ب أ)

أنعش أياكس أمستردام آماله من جديد ورسم بداية الطريق لسيناريو مختلف للمنافسة في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم، إثر تغلبه على ضيفه إكسيلسيور 3/‏ 1، في ختام المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وكان إيندهوفن قد فرض هيمنته على الصدارة، وبدا في طريقه للانطلاق دون منازع نحو منصة التتويج، لكنه تعرض لكبوة بالهزيمة أمام أياكس والتعادل أمام جرونينجن، ونجح أياكس في استغلال تلك الكبوة لتقليص الفارق وإحياء المنافسة من جديد. ورفع أياكس رصيده إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف إيندهوفن، وبفارق الأهداف فقط أمام الكمار، بينما تلقى إكسيلسيور الهزيمة التاسعة له في الموسم ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح سيم دي يونج التسجيل لأياكس في الدقيقة 23 ، ثم تعادل مايك فان دوينين لإكسيلسيور في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، حسم أياكس المباراة والنقاط الثلاث لمصلحته، بهدفين سجلهما كاسبر دولبيرج، وحكيم زيياش في الدقيقتين 57 من ضربة جزاء و86.