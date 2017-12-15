باتيستا في الكويت للتفاوض على قيادة «الأزرق»

دبي (الاتحاد)

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الارجنتيني باتيستا وصل إلى الكويت في ساعة مبكرة من فجر أمس، بناء على المفاوضات التي يجريها معه مسؤولو اتحاد الكرة هناك، لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الأول عقب انتهاء بطولة خليجي 23.

وينتظر أن تعقد اللجنة الفنية للاتحاد الكويتي اجتماعاً مساء اليوم، للتفاوض مع المدرب، والوقوف على متطلباته المالية، وكذلك إبلاغه بالأهداف خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الشيخ أحمد اليوسف، قد أعلن في وقت سابق أن 5 مدربين عالميين سوف يتفاوض معهم الاتحاد، من بينهم سيرجيو باتيستا، وذلك من أجل اختيار الأفضل والأنسب والأقدر على تحقيق أهداف اللجنة الفنية بالاتحاد، وقيادة الأزرق إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.

وكان الاتحاد الكويتي قد أسند مهمة تدريب المنتخب إلى الصربي بوريس بونياك خلال بطولة خليجي 23 بشكل مؤقت، على أن يعود بعد البطولة مباشرة إلى نادي الجهراء.