«الأخضر» يؤدي تدريبه الأول في الرياض

الرياض(الاتحاد)

يواصل المنتخب السعودي التجمع بمعسكره المغلق بمدينة الرياض، استعداداً لبطولة «خليجي 23» المقرر إقامتها 22 الجاري بالكويت، حيث تجمع الفريق منذ منذ أول أمس، حيث حرص الجهاز الفني على تجميع اللاعبين لإجراء الفحوص الطبية فور انتظامهم في المعسكر للوقوف على جاهزيتهم البدنية.

فيما أجرى المنتخب أولى الحصص التدريبية أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب معسكره حتى موعد سفره إلى الكويت الثلاثاء المقبل للمشاركة في البطولة، من جهة أخرى، استبعد الجهاز الفني للأخضر الثنائي عبدالعزيز الجبرين وعبدالإله العمري، واستدعى المدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط معن الخضري.

من جانبه، اعتبر محيسن الجمعان، مدير المنتخب السعودي، المشارك في خليجي 23 بالكويت، أن الأخضر بدأ في جني ثمار مشروع المواليد، بظهور 6 لاعبين منهم، في قائمة الفريق، لخوض البطولة.

وقال الجمعان، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام سعودية أمس «هذا المنتخب يمثل البلد، ويطلق عليه منتخب السعودية، وأي مسميات أخرى لاغية».

وأضاف «نشارك في خليجي 23 بكل قوة، ولا نلتفت لمن يقول، إن هذا الفريق الثاني أو الثالث، فهذا الكيان هو المنتخب السعودي الأول».

وتابع «المواليد مشروع دولة، نعمل فيه منذ 3 أشهر، والآن نقطف الثمار، معنا 6 لاعبين من هذا الإنجاز، والمدرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش يعرفهم منذ 25 يومًا، ويدرك قدراتهم الفنية».