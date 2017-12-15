زاكيروني يسعى للوصول إلى التشكيلة أمام العراق

معتز الشامي (دبي)

حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الإيطالي البيرتو زاكيروني، على الاطمئنان على إصابة علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، ومعرفة الفترة التي يحتاجها للعودة للمشاركة من جديد، وسادت حالة من الارتياح داخل أروقة المنتخب الوطني، على خلفية تألق ممثل الوطن أمام ريال مدريد والمسيرة الإيجابية التي قدمها الجزيرة في مونديال الأندية حتى الآن، لاسيما المستوى المميز الذي ظهر عليه جميع اللاعبين، وبخاصة العناصر الدولية التي ينتظر أن تلتحق بمعسكر المنتخب اعتباراً من بعد الغد، للمشاركة في التدريبات والدخول لأجواء التحضير لكأس الخليج التي تستضيفها الكويت، في الفترة من 22 الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وأشاد زاكيروتي بما قدمه الجزيرة ولاعبيه أمام الريال، حيث سادت حالة من السعادة لدى عناصر الجهاز الفني، لاسيما مدرب حراس مرمى المنتخب موريزيو جوديو، بعد الأداء الذي قدمه علي خصيف حارس مرمى الجزيرة ومنتخبنا الوطني أمام الريال.

ويواصل منتخبنا الوطني تحضيراته عبر التدريبات اليومية على ملعب نادي الوصل، قبل مواجهة المنتخب العراقي ودياً مساء الغد في تجربة قوية قبل السفر إلى الكويت الثلاثاء المقبل، لبدء المشاركة في خليجي 23، والتي يدخلها الأبيض للمنافسة على التأهل من مجموعته، ومن ثم المنافسة على اللقب، ليكون خير محطة إعداد لكأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي تعتبر البطولة الأهم التي يعمل من أجلها الجهاز الفني، على تجهيز اللاعبين.

وسادت حالة من الجدية وارتفاع الروح المعنوية لجميع اللاعبين، وهو ما استغله الجهاز الفني بالتركيز على تكثيف التدريبات التكتيكية والبدنية، مع الاهتمام بجرعات المحاضرات الفنية والنظرية، فضلاً عن بدء دراسة المباريات الرسمية والودية لمنتخبات البطولة خلال الفترات الأخيرة.