«فريق أبوظبي» بطل مونديال زوارق «الفورمولا-1»

أسامة أحمد (الشارقة)

حلق «فريق أبوظبي» بـ«هاتريك» الترتيب العام والفرق والسرعة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 لموسم 2017، عندما حقق إنجازاً مستحقاً أمس ببحيرة خالد، حيث حصل أليكس كاريلا قائد زورق أبوظبي 6 على المركز الأول في الترتيب العام للمونديال بـ90 نقطة، تاركاً المركز الثاني لفليب ممثل الفريق الصيني بـ71 نقطة، بينما كان المركز الثالث من نصيب أيريك ممثل الفريق السويدي بـ49 نقطة.

وفاز «فريق أبوظبي» بلقب الفرق برصيد 124 نقطة، تلاه في المركز الثاني الفريق الصيني برصيد 83 نقطة، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفريق السويدي بـ81 نقطة.

وكان أليكس كاريلا قد فاز بجائزة الشارقة الكبرى، وهي جولة ختام البطولة العالمية، تلاه في المركز الثاني أندرسون من الفريق السويدي، فيما كان المركز الثالث من نصيب ثاني القمزي من فريق أبوظبي.

ولم يأت تحقيق فريق أبوظبي لكل ألقاب بطولة العالم من فراغ، حيث أثبت تفوقه من الجولة الأولى، والتي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية، حيث حل رابعاً عبر زورقه 6 بقيادة أليكس كاريلا بالرغم من انطلاقه من المركز الأخير، وفي الجولة الثانية والتي أقيمت في إيفيان تمكن زورق أبوظبي 6 من إحراز اللقب، ثم تألق زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وأحرز المركز الثاني في جولة هاربين الصينية، وحل زورق أبوظبي 6 رابعاً، وعاد زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا ليحرز المركز الأول ولقب جولة ليوزهو الصينية، وفي جولة أبوظبي حل زورق أبوظبي 6 ثالثاً، وأنهى الموسم في جولة الشارقة في المركز الأول، ليتوج باللقب العام للبطولة والموسم الحالي.