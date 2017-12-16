مستوى قياسي مرتفع جديد لعملة «بتكوين»

لندن (رويترز)

سجلت «بتكوين» مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً فوق 17750 دولاراً، أمس، مرتفعة ثمانية بالمئة عن اليوم السابق، وسط مخاوف متنامية إزاء مخاطر الاستثمار في العملة شديدة التقلبات والمضاربة.

ويثير الصعود الفلكي للعملة المشفرة، أكثر من 1700% منذ بداية العام، بواعث قلق من فقاعة قد تنفجر انفجاراً مدوياً، وارتفعت بتكوين أكثر من 77 بالمئة في ديسمبر وحده لتتجه صوب أفضل أداء شهري لها بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2013. وفي معاملات أمس، سجلت العملة 17752.99 دولار على بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج.