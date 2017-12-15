أسعار النفط ترتفع بسبب توقف خط أنابيب ببحر الشمال

سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بتوقف خط الأنابيب فورتيس في بحر الشمال، واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة «أوبك»، لكن زيادة إنتاج الولايات المتحدة واصلت كبح الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة، لتسجل 57.21 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 63.46 دولار للبرميل، وقال متعاملون: «إن توقف خط الأنابيب فورتيس الذي ينقل نفط بحر الشمال إلى بريطانيا هو السبب الرئيس لارتفاع الأسعار». وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز: «إينيوس الشركة المشغلة لخط الأنابيب فورتيس، أعلنت حالة القوة القاهرة في تسليمات الخام، إثر اكتشاف تسربات في الخط يوم الثلاثاء الماضي، ما ينبئ بأن أعمال الإصلاح قد تستغرق أسابيع عدة».