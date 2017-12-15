«الاقتصاد» تبحث سحب أنواع من طرازات نيسان.. غداً

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تبحث وزارة الاقتصاد غداً مع وكيل «نيسان موتور» في الدولة، وجود طرازات من السلعة جرى تصنيعها في الفترة من فبراير 2010 إلى سبتمبر 2014 وتم سحبها في اليابان الخميس الماضي، لإصلاح عيب في عزل وحدة كهرباء إلكترونية يمكن أن يسبب قصوراً في الدائرة الكهربائية وحريقاً في أسوأ الحالات، موضحة أنه في حال وجود هذه الأنواع، سيتم التواصل مع مالكيها وفق نظام الاستدعاء الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكلاء والجهات المختصة لسحبها، اعتباراً من بعد غد الاثنين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وكانت «نيسان موتور» قد أعلنت أمس الأول، أنها تستدعي ما يقارب 320 ألف سيارة في اليابان لإصلاح عيب في عزل وحدة كهرباء إلكترونية يمكن أن يسبب قصوراً في الدائرة الكهربائية وحريقاً في أسوأ الحالات، ويشمل الاستدعاء ستة طرز، بما في ذلك طراز سيرينا للحافلات الصغيرة، وكذلك حافلات صغيرة وحافلات أُنتجت لمصلحة سوزوكي موتور وميتسوبيشي موتور جرى تصنيعها في الفترة بين فبراير 2010 وسبتمبر 2014.

وأكد النعيمي، متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع، بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة، ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً.