البستاني: الأشخاص مقدمو الخدمات للأعمال ملزمون بالتسجيل وتسديد الضريبة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن الذين يتجاوز حجم عملهم الحد الذي ينص عليه قانون ضريبة القيمة المضافة والبالغ 375 ألف درهم، ملزمون بالتسجيل والحصول على رقم ضريبي وتقديم إقرار ضريبي وفقاً لما تنص عليه الإجراءات الضريبية، حتى وإنْ كانوا يقدمون خدماتهم من دون شركة أو مؤسسة.

وأوضح البستاني في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون خدمات للأعمال في الدولة يتوجب عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، ويتطلب ذلك تقديم صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، وعليه تقديم صورة عن الرخصة أو الرخصة التجارية، واتفاقية الشراكة (إنْ وجدت)، وتوفير بيانات الاتصال وبيانات الحساب المصرفي، وسيكون ملزماً بتقديم الكشوف المالية، والبيانات الجمركية (إنْ وجدت)، وهي الوثائق المطلوبة لكي يحصل الشخص الطبيعي على رقم ضريبي والتسجيل لدى الهيئة.

وبناء عليه، فإن الأشخاص الطبيعيين ملزمون بتقديم إقرار ضريبي للهيئة عن أعمالهم، وتسديد الضرائب المستحقة عليهم، وفقاً لما ينص عليه القانون، أي كل ثلاثة أشهر.

وهذه الضريبة لا تعتبر ضريبة على الدخل، حيث إن الضريبة على الدخل تعني ضريبة على الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل بشكل دوري لقاء القيام بعمل وظيفي معين، وذلك بناء على عقد يحدد راتب الموظف، كما أن ضريبة الدخل هي الضريبة التي تفرض على الربح الصافي للشركات، وأما هذه الضريبة التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين، أي ضريبة القيمة المضافة، فهي ضريبة على عقود خدمات، يقدمها الشخص الطبيعي لشركة أو مؤسسة أو نادٍ، أو جهة معينة، كالاستشارات مثلاً، والخدمات التي يقدمها أشخاص طبيعيون من أصحاب الاختصاص أو الخبرة أو الاحتراف في مجالات محددة لمصلحة متلقٍّ معين للخدمة، وذلك لقاء عقد ينص علي مقابل أو سعر لهذه الخدمة وليس راتباً، أي ليس عقد توظيف.

ولذا، فإن طبيعة النص في عقد الشخص الطبيعي تحدد فيما إذا كان خاضعاً لضريبة القيمة المضافة أو لا.

ومن أجل التسجيل، سيتعين على الشخص تحميل عدد من المستندات المختلفة المتعلقة بأنشطته خلال عملية التسجيل، لذا يجب توفير المستندات المطلوبة قبل مباشرة تعبئة الطلب، وقد تختلف المستندات المطلوبة بناءً على ملف مقدم طلب التسجيل. ويستغرق استكمال عملية تقديم الطلب الإلكتروني قرابة 15-20 دقيقة فقط، في حال كانت جميع المستندات جاهزة.وتنصح الهيئة الاتحادية للضرائب المستخدمين بأن يقوموا بحفظ الطلب بين الحين والآخر، خلال عملية التسجيل، من خلال الضغط على «حفظ كمسودة» الموجود في أسفل النموذج، حيث إن حفظ البيانات لا يتم بشكل تلقائي، ولكن نظام التسجيل الإلكتروني في الهيئة تم إعداده ليسجل خروج المستخدم من الصفحة تلقائياً في حال عدم قيامه بأي نشاط على الصفحة لمدة عشر دقائق متواصلة، وذلك لحماية بيانات المستخدم.وتدعو الهيئة المستخدمين للحرص على توفير معلومات دقيقة قدر الإمكان، فعدم توفير المعلومات الدقيقة من شأنه أن يؤدي إلى التأخير في معالجة الطلب، كما يمكن أن يؤدي إلى رفضه كلياً.وعند صدور الموافقة على الطلب، سيتم تزويد المستخدم برقم تسجيل ضريبي لضريبة القيمة المضافة، بما يخوله تقديم إقراراته لضريبة القيمة المضافة، وسداد المبالغ المستحقة إلكترونياً، ويتيح للمستخدم تسجيل خدمات أخرى خاصة بضريبة القيمة المضافة.