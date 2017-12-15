انخفاض معدل البطالة يثبط إقبال الألمان على تأسيس عمل مستقل

فيسبادن (د ب أ)

أظهرت الإحصاءات الرسمية في ألمانيا أن انخفاض معدل البطالة يثبط إقبال الألمان على المخاطرة بتأسيس عمل مستقل.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أمس، أن عدد تأسيس الشركات الصغيرة تراجع بنسبة 2.4% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها الزمنية عام 2016، كما رصد المكتب تراجعاً بنسبة 0.6% في تأسيس أعمال مستقلة كعمل جانبي بسبب الانتعاش الاقتصادي.

وأشار المكتب إلى أن هذا يعني تراجع عدد الأفراد الذين يضطرون لتأسيس أعمال مستقلة بسبب نقص البدائل.ورصد المكتب استقراراً في عدد تسجيل الشركات الأكبر، ليبلغ عددها في الفترة الزمنية السابق ذكرها 96 ألف شركة.

وبوجه عام، انخفض عدد التسجيلات الجديدة للشركات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.3%، ليبلغ عددها نحو 519 ألف شركة.

ولا يقتصر هذا العدد على تسجيلات تأسيس الشركات فحسب، بل يشمل أيضاً تسجيلات الاستحواذات، وتغيير النشاط أو نقل المقار.