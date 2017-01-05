آمنة المازمي مديراً لمؤسسة كلمات لتمكين الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس أمناء مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، تعيين الإماراتية آمنة خميس المازمي بمنصب مدير المؤسسة، ليكتمل بذلك اختيار فريق الإدارة العليا في المؤسسة، التي انطلقت بداية عام 2016 من إمارة الشارقة، بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «كلمات»، المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، كمؤسسة غير ربحية، تهدف إلى توفير الكتب والوسائل التعليمية والمعرفية للأطفال في المناطق الفقيرة، والتي تعاني من أزمات وصراعات حول العالم.

وتتمتع آمنة المازمي، التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالشارقة، بقدرات عالية في الإدارة والاستراتيجية والتسويق، مع خبرة مكثفة في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، وفازت في عام 2013 بجائزة «تميز... وفالك طيب»، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وأعربت آمنة المازمي عن سعادتها بالثقة التي أولاها إياها مجلس أمناء مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، بتكليفها إدارة إحدى المؤسسات التي يتمحور عملها حول هدف نبيل.

وأشارت إلى أن مسؤوليتها ومسؤوليات المؤسسة خلال هذا العام، عام الخير، ستكون مضاعفة، نظراً لأن الأعمال التي تقوم بها المؤسسة تتماشى مع توجهات المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2017 عاماً للخير، لتكون الإمارات بقيادتها وشعبها ومبادراتها منبراً للعطاء الإنساني بمختلف أشكاله وصيغه للأمم وشعوب العالم، وتوفير سبل المعرفة للأطفال من أسمى سبل العطاء والخير والبناء للإنسان والأوطان. وتعمل مؤسسة «كلمات» على تسهيل وصول الكتب إلى المكتبات العامة، ومخيمات اللاجئين، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والبلدان التي تعاني من تحديات وصراعات ذات أشكال متعددة، إضافة إلى إقامة جلسات وورش تدريبية تعتمد على العلاج القائم على القراءة.